"pretio mu je da je granica pored vrata"

Prijedorčanin D.A. optužen je za otmicu poznanika M.U. kojeg je nakon što je kod njega prespavao onemogućio da ode tako što ga je udario stolicom u glavu, a zatim protiv njegove volje držao gladnog i žednog u stanu cele sedmice, uzeo mu je telefon i tukao ga.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv D.A. zbog krivičnog dela protivpravno lišenje slobode i krivičnog dela telesna povreda, a optužnicu je potvrdio sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Prijedoru.

Prema navodima optužnice on je oštećenog u stanu u Prijedoru protivpravno držao od 12. do 19. februara 2022.

Kako se navodi, nakon što je 11. februara njegov poznanik, oštećeni M.U., došao kod njega u posetu i prespavao, sutradan kada se vratio u stan kako bi se pozdravio sa osumnjičenim, protiv njegove volje, lišio ga je slobode.

- Oštećenog M.U. je osumnjičeni stolicom udario po glavi čime ga je onesposobio, zatim posuo sa dva lavora vode i ubacio u sobu koja se nalazi u stanu i nastavio zalijevati vodom i bacati smeće na M.U. - navodi se u optužnici.

Zatim je zaključao stan i izvadio ključ iz vrata, uzeo telefon M.U. kako bi ga onemogućio da zove pomoć i istog držao u stanu zatvorenog bez hrane i vode u navedenom periodu.

Kako piše u optužnici, pretio mu je da je granica pored vrata i da će svaki put kad krene izaći dobiti udarac daskom po glavi.

- Jedne prilike u navedenom periodu, svestan da će ga na taj način telesno povrediti, što je i hteo, ušao u sobu u kojoj je bio oštećeni M. U. i zadao mu udarac zatvorenom šakom u predelu nosa, usled čega je kod oštećenog nastupila telesna povreda - navodi se u optužnici OJT Prijedor.

Ističe se da ta povreda predstavlja laku telesnu povredu.