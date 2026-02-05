Slušaj vest

Nakon što je policija 3. februara u Bijeljinipronašla veću količinu konoplje i više radnih mašina, oglasili su se iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini odakle su naveli da u ovom slučaju nije dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom delu, niti neko lice trenutno ima status osumnjičenog.

Kako ističu, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina izvršili pretres jedne lokacije na području Bijeljine i tom prilikom su pronašli i izuzeli veću količinu biljne materije.

Uzgoj industrijske konoplje



- Radi se o objektu koji je izdat na korištenje trećem licu, navodno radi uzgoja industrijske konoplje, za šta se trenutno vrše provere i prikuplja relevantna dokumentacija - navode iz Tužilaštva.

U ovom slučaju, dežurni tužilac je naložio preduzimanje daljih mera i radnji u cilju utvrđivanja svih činjenica i navoda u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.

- Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini nije dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom delu, niti neko lice trenutno ima status osumnjičenog. Tužilaštvo će nakon prikupljanja dokaza i utvrđivanja relevantnih činjenica, javnost obavestiti u pogledu tužilačke odluke i da li u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog dela - ističe se u saopštenju.

Oglasio se MUP RS



Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina izvršili su pretres jedne lokacije na području Bijeljine i tom prilikom su pronašli veću količinu biljne materije, a tom prilikom pronađeno je više radnih mašina i drugih predmeta za koja postoji sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog dela.

Oni su naveli da je za vreme pretresa lokacije u mestu Brodac, kod Bijeljine policijskim službenicima pristupilo lice S.L. iz Bijeljine koje je izjavilo da se radi o industrijskoj konoplji koju je on uzgajao na navedenoj lokaciji, te je istima predočio Rešenje kojim mu se odobrava uzgoj indijske konoplje iz aprila 2022. godine.

Šumarska inspekcija



- Imajući u vidu navedene okolnosti, policijski službenici su o svemu navedenom obavestili Okružno javno tužilaštvo Bijeljina pod čijim nadzorom su se izvodile operativne mere i radnje, te je naloženo preduzimanje daljih mera i radnji u cilju utvrđivanja svih činjenica - navodi se u saopštenju.

MUP RS juče je naveo da je osoba S.L. izjavila da su pronađene radne mašine i drveni sortimenti nađeni na navedenoj lokaciji bez pripadajuće dokumentacije takođe njegovo vlasništvo, te da navedenu lokaciju koristi duži niz godina, jer stvarni vlasnik iste nikada nije ušao u njen posed.