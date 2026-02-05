Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na molitvenom doručku u Vašingtonu na poziv administracije američkog predsednika Donalda Trampa
SKUP U VAŠINGTONU
Srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović, v.d. predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsednik SNSD Milorad Dodik borave u Vašingtonu.
Oni danas na poziv administracije predsednika Donalda Trampa prisustvuju tradicionalnom molitvenom doručku.
Molitveni doručak iz 2025. Foto: Evan Vucci/AP
Na ovom značajnom događaju, na kojem će predsednik SAD tradicionalno održati govor, biće više od 3.000 zvanica iz preko 100 zemalja.
(Kurir.rs/RTRS/Foto: Ilustracija)
