"FLIN PRIJATNO IZNENADIO ANU, ŽELJKU I MENE" Dodik objavio fotografije s večere koju je za njega i zvaničnice Republike Srpske priredio AMERIČKI GEBERAL (FOTO)
Američki general Majkl Flin je u čast delegacije iz Republike Srpske, koja boravi u poseti SAD, priredio večeru u Golden institutu.
- Prijatno me iznenadio gest Flina, koji je u čast Ane, Željke i mene priredio večeru u Golden institutu, kojoj su prisustvovali i kongresmeni Rič Makormik, Bet Van Dajn, Bajron Donalds, Ana Paulina Luna - napisao je lider SNSD Milorad Dodik u objavi na društvenoj mreži X.
Dodik je dodao da se o Republici Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom.
RTRS podseća da su na poziv administracije američkog predsednika, Molitvenom doručku u Vašingtonu prisustvovali srpski član Predsedništva Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD Milorad Dodik.
Delegacija iz Republike Srpske imala je važne susrete i sastanke sa najužim krugom administracije Donalda Trampa.
(Kurir.rs/RTRS)