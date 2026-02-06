NAKON MOLITVENOG DORUČKA U VAŠINGTONU KOJEM SU PRISUSTVOVALI NA POZIV TRAMPOVE ADMINISTRACIJE

NAKON MOLITVENOG DORUČKA U VAŠINGTONU KOJEM SU PRISUSTVOVALI NA POZIV TRAMPOVE ADMINISTRACIJE

Američki general Majkl Flin je u čast delegacije iz Republike Srpske, koja boravi u poseti SAD, priredio večeru u Golden institutu.

- Prijatno me iznenadio gest Flina, koji je u čast Ane, Željke i mene priredio večeru u Golden institutu, kojoj su prisustvovali i kongresmeni Rič Makormik, Bet Van Dajn, Bajron Donalds, Ana Paulina Luna - napisao je lider SNSD Milorad Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

Dodik je dodao da se o Republici Srpskoj se više ne priča, s njom se razgovara kao s kredibilnim partnerom.

Majkl Flin Foto: Profimedia

RTRS podseća da su na poziv administracije američkog predsednika, Molitvenom doručku u Vašingtonu prisustvovali srpski član Predsedništva Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD Milorad Dodik.