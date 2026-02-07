Nepoznati vozač se "mercedesom" spustio niz stepenice banjalučke Tržnice.
ŠOKANTAN PRIZOR
LJUDI GLEDALI U ČUDU: Mercedesom se spustio niz stepenice banjalučke Tržnice (VIDEO)
Vozač luksuznog automobila marke "mercedes" spustio se niz stepenice banjalučke Tržnice, a sve je snimljeno i objavljeno na stranici medijske kuće TOK TV.
Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. Pre četiri godine vozač "pežoa" pokušao je isto, ali je ostao "zaglavljen" na stepenicama.
Dosta godina ranije, još jedan "pežo" spustio se niz stepenice Tržnice nakon policijske potere, ali je kasnije pronađen.
(Kurir.rs/TOK TV)
