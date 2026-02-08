Slušaj vest

Milorad Dodik, lider SNSD, proglasio je večeras pobedu Siniše Karana, kandidata te stranke na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mesta u 17 izbornih jedinica.

"Na prethodnim izborima smo osvojili 9.577 glasova, a danas više od 10.360. Hvala našim aktivistima, građanima i opštinama", rekao je Dodik i dodao:

"SNSD je znao da će Karan pobediti i zato se bavi državničkim poslovima".

Kako kaže, verovao je da je predsednik SDS i kandidat za predsednika Republike Srpske Branko Blanuša sposoban kao intelektualac da prizna poraz.

"To nije učinio", dodao je Dodik.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaLJUDI GLEDALI U ČUDU: Mercedesom se spustio niz stepenice banjalučke Tržnice (VIDEO)
mercedes
PolitikaMINISTAR PRAVDE SRPSKE PORUČIO: Veza Republike Srpske i Srbija počiva na zajedničkoj kulturi, istoriji i viziji zajedničke budućnosti!
goran selak.jpg
Bosna i Hercegovina"FLIN PRIJATNO IZNENADIO ANU, ŽELJKU I MENE" Dodik objavio fotografije s večere koju je za njega i zvaničnice Republike Srpske priredio AMERIČKI GEBERAL (FOTO)
Milorad Dodik
Bosna i HercegovinaCVIJANOVIĆ, TRIŠIĆ BABIĆ I DODIK NA MOLITVENOM DORUČKU Srpska članica Predsedništva BiH, v.d. predsednica RS i lider SNSD u SAD na poziv Trampove administracije
trump EPA Maansi Srivastava.jpg