PRVO OBRAĆANJE
"PROGLAŠAVAM POBEDU SINIŠE KARANA": Milorad Dodik kaže da je kandidat SNSD pobedio na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj
Milorad Dodik, lider SNSD, proglasio je večeras pobedu Siniše Karana, kandidata te stranke na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj.
Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mesta u 17 izbornih jedinica.
"Na prethodnim izborima smo osvojili 9.577 glasova, a danas više od 10.360. Hvala našim aktivistima, građanima i opštinama", rekao je Dodik i dodao:
"SNSD je znao da će Karan pobediti i zato se bavi državničkim poslovima".
Kako kaže, verovao je da je predsednik SDS i kandidat za predsednika Republike Srpske Branko Blanuša sposoban kao intelektualac da prizna poraz.
"To nije učinio", dodao je Dodik.
(Kurir.rs/Nezavisne)
