Ministar pravde Republike Srpske i predsednik Socijalističke partije Srpske, Goran Selak, uputio je čestitku Siniši Karanu, ističući značaj ove pobede za Republiku Srpsku.

„Pobeda Siniše Karana predstavlja jasnu poruku građana da podržavaju politike stabilnosti, politike očuvanja institucionalne snage i odgovornosti prema Republici Srpskoj. Ovo je pojeda državničkog pristupa i jasne vizije budućnosti Srpske“, poručio je Selak.

On je naglasio da je Socijalistička partija Srpske dala pun doprinos izbornom procesu.

„SPS je u ovom izbornom procesu delovala odgovorno i jedinstveno. Naši ljudi su dali svoj doprinos pobedi politike za koju verujemo i znamo da je najbolja za Republiku Srpsku“, istakao je Selak.