Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) objavila je preliminarne rezultate prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, prema kojima je Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojio je 224.384 glasa, a Branko Blanuša (SDS), kandidat opozicije 213.513 glasova.

CIK BiH će morati utvrditi rezultate ovih izbora i potvrditi, pre nego što Karan preuzme mandat.

Juče su ponovljeni izbori na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova u RS, na osnovu ranije odluke CIK-a da poništi rezultate izbora sa tih biračkih mesta zbog utvrđenih izbornih neregularnosti.

Na ponovljenim izborima glasalo je skoro 42.000 birača, a Siniša Karan je dobio više od deset hiljada glasova.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku, koga je Sud BiH presudio na godinu dana zatvora i šest godina obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Kandidat Siniša Karan je posle objavljivanja današnjih rezultata izjavio da ovo nisu bili obični izbori, već "plebiscit sa nesretnim (visokim predstavnikom u BiH Kristijanom) Šmitom, koji je mislio da može srušiti narodnu volju".

"Ovo je odgovor na pokušaje da sruše naš ustavni poredak. Ovo je bila odbrana ne samo institucija RS, institucije predsednika Republike, već Ustava koji nam daje našu punu ustavnu samostalnost u ovom okviru", dodao je Karan.