Srpski ministri nakon povratka iz SAD-a glasali za reforme koje BiH radi zbog NATO-a
Program reformi Bosne i Hercegovine sa NATO savezom danas je podržalo Veće ministara, uključujući i srpske ministre, što je šef diplomatije Elmedin Konaković pripisao prošlonedeljnoj poseti srpskog lidera i izaslanstva Vašingtonu.
Na predlog Komisije za saradnju sa NATO-om, koju predvodi zamenik ministra spoljnih poslova iz HDZ-a Josip Brkić, državna vlada BiH jednoglasno je podržala Program reformi Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koji će ta zemlja dostaviti NATO-u u Briselu.
Za dokument su glasali ministri iz probosanske Trojke, Dodikovog SNSD-a i HDZ-a BiH.
„Usvajanje ovog važnog dokumenta u funkciji je obezbeđivanja uslova za kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz učešća BiH u NATO programu ‘Partnerstvo za mir’“, navodi se u saopštenju nakon sednice.
Dokument koji BiH već godinama šalje NATO-u predstavlja spisak obaveza koje BiH preuzima u okviru Akcionog plana za članstvo (MAP) i uključuje politička i ekonomska pitanja, odbrambena i vojna, kao i pitanja resursa, bezbednosti i prava.
Konaković: Srpski ministri drugačiji nakon povratka iz Amerike
Državno Veće ministara već mesecima je u krizi zbog loših odnosa između srpskih i bošnjačkih partnera.
Prema rečima ministra spoljnih poslova BiH, sednica održana u ponedeljak predstavlja zaokret. Pohvalio je kolege iz SNSD-a Milorada Dodika zbog kooperativnosti, koja je, prema Konakoviću, rezultat prošlonedeljne Dodikove posete Sjedinjenim Američkim Državama i susreta sa brojnim zvaničnicima u Kongresu, Beloj kući i Stejt departmentu.
„Želim da pohvalim naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a koji potpuno drugačije izgledaju nakon povratka iz Amerike. Predložiću da ih tamo šaljemo svakog meseca“, poručio je Konaković.
Istovremeno je odbio da komentariše današnje Dodikove istupe u kojima je na podrugljiv način govorio o Bošnjacima.
Konaković smatra da SAD pozitivno utiču na Dodika i njegove saradnike kako bi BiH „hrabrije i ozbiljnije krenula ka punopravnom članstvu u NATO-u“.
Ispunjavanje uslova za MAP, međutim, ne prejudicira članstvo u NATO savezu.
Srpski zvaničnici protive se članstvu Bosne i Hercegovine u NATO savezu. U više navrata neformalni lider Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je takav stav usklađen sa rukovodstvom Srbije, koja takođe odbija članstvo u Severnoatlantskom savezu.
Kurir/HIna