Program reformi Bosne i Hercegovine sa NATO savezom danas je podržalo Veće ministara, uključujući i srpske ministre, što je šef diplomatije Elmedin Konaković pripisao prošlonedeljnoj poseti srpskog lidera i izaslanstva Vašingtonu.

Na predlog Komisije za saradnju sa NATO-om, koju predvodi zamenik ministra spoljnih poslova iz HDZ-a Josip Brkić, državna vlada BiH jednoglasno je podržala Program reformi Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koji će ta zemlja dostaviti NATO-u u Briselu.

Za dokument su glasali ministri iz probosanske Trojke, Dodikovog SNSD-a i HDZ-a BiH.

„Usvajanje ovog važnog dokumenta u funkciji je obezbeđivanja uslova za kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta u realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz učešća BiH u NATO programu ‘Partnerstvo za mir’“, navodi se u saopštenju nakon sednice.

Dokument koji BiH već godinama šalje NATO-u predstavlja spisak obaveza koje BiH preuzima u okviru Akcionog plana za članstvo (MAP) i uključuje politička i ekonomska pitanja, odbrambena i vojna, kao i pitanja resursa, bezbednosti i prava.

Konaković: Srpski ministri drugačiji nakon povratka iz Amerike

Državno Veće ministara već mesecima je u krizi zbog loših odnosa između srpskih i bošnjačkih partnera.

Prema rečima ministra spoljnih poslova BiH, sednica održana u ponedeljak predstavlja zaokret. Pohvalio je kolege iz SNSD-a Milorada Dodika zbog kooperativnosti, koja je, prema Konakoviću, rezultat prošlonedeljne Dodikove posete Sjedinjenim Američkim Državama i susreta sa brojnim zvaničnicima u Kongresu, Beloj kući i Stejt departmentu.

„Želim da pohvalim naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a koji potpuno drugačije izgledaju nakon povratka iz Amerike. Predložiću da ih tamo šaljemo svakog meseca“, poručio je Konaković.

Istovremeno je odbio da komentariše današnje Dodikove istupe u kojima je na podrugljiv način govorio o Bošnjacima.

Konaković smatra da SAD pozitivno utiču na Dodika i njegove saradnike kako bi BiH „hrabrije i ozbiljnije krenula ka punopravnom članstvu u NATO-u“.

Ispunjavanje uslova za MAP, međutim, ne prejudicira članstvo u NATO savezu.

Srpski zvaničnici protive se članstvu Bosne i Hercegovine u NATO savezu. U više navrata neformalni lider Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je takav stav usklađen sa rukovodstvom Srbije, koja takođe odbija članstvo u Severnoatlantskom savezu.