Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivukovićzadržan je na graničnom prelazu Gradiška prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrđeno je za Nezavisne novine.

Stanivukovića, koji je i predsednik Partije demokratskog progresa (PDP) i lider Pokreta Sigurna Srpska i njegovu pratnju dočekalo je više policijskih službenika, koji su izvršili detaljan pretres njega, saradnika, kao i vozila i ličnih stvari.

Tom prilikom mu je izrečena i novčana kazna u iznosu od 700 evra, zbog narušavanja javnog reda i mira.

Kazna je izrečena zbog njegove nedavne posete Lici i Dalmaciji, odnosno sa govorom koji je tom prilikom održao, a koji je, prema navodima, izazvao burne reakcije u Hrvatskoj.

Iako su se u pojedinim medijima pojavile informacije o navodnom hapšenju, izvor ističe da Stanivuković nije uhapšen, te da je, pošto je kazna plaćena, zajedno sa svojim saradnicima nastavio put.

Foto: Tanjug

Šta je sporno?

U govoru u Gračacu, tokom Svetosavske akademije, Stanivuković je govorio o Republici Srpskoj Krajini, koju, kako je istakao, nikada ne treba nikada zaboraviti, kao ni hrvatsku vojnu akciju „Oluja“.

„Znam da nije lako da se upoznajemo s našom istorijom i kulturom, bez obzira u kojem delu naših zemalja živeli. Da znaju put Svetosavlja, da znaju put naše vere, da znaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama“, rekao je tada Stanivuković.

On je u svojoj današnjoj objavi rekao da od tada na hrvatskog granici pretresaju ne samo njega, već i sve njegove prijatelje i saradnike, koji su u poslednjih godinu dana s njim bili u tim krajevima.

Foto: EPA/Saša Stanković

„Razumemo ako se desi jednom, pa i drugi put, ali svaki put i pri ulasku i pri izlasku, da se to vidi i zna. Postavlja se pitanje kakva je to poruka – da kažu kako Srbin prolazi u Hrvatskoj kada kaže kako gleda na neke stvari iz prošlosti“, naveo je Stanivuković.

Dodao je da želi da gradi dobrosusedske odnose s Hrvatskom i da će od hrvatskog Konzulata u Banjaluci, hrvatske Vlade i policije tražiti odgovor zbog ovakvog stalnog postupanja prema njemu i njegovim saradnicima.

Na kraju je istakao da Banjaluka neće uzvratiti istom merom.