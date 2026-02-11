Nezgoda se desila na raskrsnici ulica Kralja Petra Drugog i Trive Amelice, u banjalučkom naselju Rosulje
KOD OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"
SAOBRAĆAJNA NESERĆA U BANJALUCI: Automobilom pokosio semafor, probio ogradu i uleteo u školsko dvorište!
Jutros se u Banjaluci dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil marke "golf", za sada iz nepoznatih razloga, skrenuo na trotoar.
Tom prilikom vozilo je oborilo stub semafora i oštetilo ogradu dvorišta Osnovne škole "Aleksa Šantić".
Nezgoda se desila na raskrsnici ulica Kralja Petra Drugog i Trive Amelice, u banjalučkom naselju Rosulje.
Trenutno stanje na terenu je takvo da u ovom delu naselja semafori trenutno nisu u funkciji.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li u ovoj nezgodi ima povređenih osoba.
(Kurir.rs/RTRS)
