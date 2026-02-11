Slušaj vest

Jutros se u Banjaluci dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil marke "golf", za sada iz nepoznatih razloga, skrenuo na trotoar.

Tom prilikom vozilo je oborilo stub semafora i oštetilo ogradu dvorišta Osnovne škole "Aleksa Šantić".

Nezgoda se desila na raskrsnici ulica Kralja Petra Drugog i Trive Amelice, u banjalučkom naselju Rosulje.

Trenutno stanje na terenu je takvo da u ovom delu naselja semafori trenutno nisu u funkciji.