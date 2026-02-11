Slušaj vest

Građevinski radnik poginuo je danas prilikom pada sa zgrade u izgradnji u centru Banjaluke.

Uviđaj su izvršili policijski službenici PU Banja Luka i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, potvrđeno je za RTRS.

Informacije o identitetu poginulog radnika, kao i okolnostima nesreće nisu saopštene.

Uskoro se očekuje detaljniji izveštaj Tužilaštva nakon čega će biti poznato više informacija.

Kurir.rs/RTRS

