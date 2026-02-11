Građevinski radnik stradao je danas nakon pada sa zgrade u izgradnji u centru Banjaluke. Uviđaj su obavili policija i dežurni tužilac, a više informacija očekuje se nakon izveštaja Tužilaštva
Tragedija
RADNIK POGINUO NAKON PADA SA ZGRADE Tragedija u centru Banjaluke
Građevinski radnik poginuo je danas prilikom pada sa zgrade u izgradnji u centru Banjaluke.
Uviđaj su izvršili policijski službenici PU Banja Luka i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, potvrđeno je za RTRS.
Informacije o identitetu poginulog radnika, kao i okolnostima nesreće nisu saopštene.
Uskoro se očekuje detaljniji izveštaj Tužilaštva nakon čega će biti poznato više informacija.
Kurir.rs/RTRS
