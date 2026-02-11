Slušaj vest

Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice, jedan od najopasnijih ubica iz BiH, nakon 20 godina provedenih u zatvoru izlazi na slobodu, potvrdilo je za ATV Ministarstvo pravde Republike Srpske.

Kotaran je osuđen na 20 godina za ubistva Predraga Vrbana (31) zvanog Pedi Lopov 2005. godine i Seada Kanurića (49) zvanog Steva Mucavi 2006. godine. Obojica su zadavljena, a njihova tela su pronađena zakopana u kokošinjcu, odnosno šumi u blizini Kotaranovog imanja u Kozarskoj Dubici. Istom presudom je oslobođen optužbe za ubistvo Aleksandra Aćimovića (22). Kotaranu se i u Švedskoj sudilo za dva ubistva, ali su ga veštaci proglasili neuračunljivim i 2003. je deportovan u BiH.

Kazna ističe 28. februara

Prema podacima Ministarstva pravde Republike Srpske Kotaran se iza rešetaka nalazi od 26. maja 2006. godine, kada je uhapšen i pritvoren. Na izdržavanje kazne upućen je u Kazneno-poravni zavod Foča 31. januara 2008. godine, a od 15. novembra 2024. godine se nalazi u KPZ Banjaluka.

Direktor KPZ Banjaluka Saša Gligorić kaže za ATV da Kotaranu kazna ističe 28. februara 2026. godine, ali budući da taj dan pada na vikend iz zatvora će biti otpušten dan ranije.

Foto: Printscreen Nezavisne.com

"Radi se jako opasnoj osobi... S obzirom na to da više neće biti pod nadzorom KPZ-a i Ministarstva pravde RS, prošle sedmice smo održali sastanke sa predstavnicima PU Banjaluka, PU Prijedor, PS Kozarska Dubica, te Centrom za mentalno zdravlje i Centrom za socijalni rad kako bi ih upozorili i da bi se pripremila integracija osuđenika u društvenu zajednicu", rekao je Gligorić.

Dubičani u panici, strahuju od osvete

Tema tih sastanaka je, između ostalog, bila bezbednost zajednice, nadzor Kotarana, ali informacije koje se tiču njegove egzistencije, mesta boravka, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, budući da se nalazi pod terapijama i da mu je za pojedine lekove potreban lekarski recept.

Informacija o Kotaranovom izlasku na slobodu izazvala je uznemirenje i paniku kod mnogih Dubičana. Više osoba je s Goranom bilo u sukobu, zbog čega strahuju od moguće osvete. Sa pojedincima su već obavljeni razgovori i alarmirana je policija i druge institucije koje će, po izlasku, nadzirati Kotarana da ne dođe do neželjenih posledica.

Balkanski Hanibal Lektor Svojevremeno je izvor iz zatvora tvrdio da se Kotarana svi boje, i zatvorenici i stražari, i da su mu shodno tome davali i nadimke. "On je osuđenik na koga stražari posebno motre. Sam je u ćeliji, a zbog bezbednosti ostalih zatvorenika i okolne ćelije su prazne. Gotovo pola hodnika je izolovano zbog njega. “Monstrum iz Dubice”, kako ga zovu, retko kad kontaktira s ostalim zatvorenicima, a stražari koji ga čuvaju maksimalno su oprezni i spremni na sve. Imaju naredbu da, ukoliko bilo šta pokuša, pucaju u njega! Zatvorenici pričaju da su ubistva za koja je osuđen samo deo onoga što je učinio. Pored pomenutog nadimka, neki zatvorenici ga zovu i Hanibal Lektor – rekao je 2017. godine izvor iz zatvora u Foči.

Ni dan nije proveo van zatvora

Kako saznaje ATV, Kotaran je tokom izdržavanja kazne imao uredno ponašanje. Za 20 godina nije ostvario nikakve pogodnosti, ni benefite, a van zatvora nije proveo ni dan. Registrovan mu je jedan disciplinski prekršaj - posedovanje mobilnog telefona u ćeliji.

"On ima dosta dijagnoza, ali je stabilan i funkcionalan kada je pod terapijama. Radi se o bivšem sportisti, a duga kazna je uticala i na njegovu fizičku spremu. Još od mladosti ima ozbiljan problem s nogom, koju je više puta operisao. U zatvoru je imao dobro vladanje, ni sa kim nije bio u sukobu i može se reći da je imao respekt drugih osuđenika", kaže izvor ATV-a.

U zatvoru ga je posećivala uglavnom majka, koja živi u Švedskoj. U nekoliko navrata na razgovor su mu dolazili razni istražitelji, među kojima i oni iz Švedske koji su ga dovodili u vezu sa nerasvetljenim ubistvima u toj zemlji.

Ubistvo oca i kriminalne veze u Švedskoj

Inače, Kotaran je bio perspektivan rukometaš. Tokom suđenja u Banjaluci Kotaranova odbrana iznosila je šokantne detalje njegovog teškog odrastanja. Navodili su da je Goran bio zlostavljan od strane rođaka i da je sa devet godina pokušao da izvrši samoubistvo. Kada je imao 16 godina svedočio je ubistvu svog oca Dušana Kotarana koji je u decembru 1999. godine ubijen u svom kafiću "Baltik" u Kozarskoj Dubici. Za taj zločin osuđen je Rodoljub Bijelić.

Nakon ubistva oca odlazi kod majke u Švedsku, gde se priključuje kriminalnoj grupi "Original gangsters". Dovođen je u vezu sa "kraljem kocke" Radetom Koturom, švedskim biznismenom poreklom iz BiH, koji je 2009. osuđen na 14 godina zatvora zbog naručivanja tri ubistva i utaje oko 100 miliona evra poreza. Kao motiv za ubistvo Vrbana, tužilaštvo je na suđenju tvrdilo da je žrtva imala nameru da otkrije Kotaranov plan za otmicu Koturovog sina.