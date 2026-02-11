Slušaj vest

Policijska stanica Gračanica, u Tuzlanskom kantonu, juče je primila prijavu u kojoj se navodi da je muškarac (84) godine, sa prebivalištem u opštini Doboj Istok, zadobio povrede u zdravstvenoj ustanovi u Gračanici, što je potvrdila Policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a u prijavi porodice se navodi da ga je pretukao dežurni lekar!

Po prijemu prijave, policijski službenici Policijske stanice Gračanica su postupili, preduzimajući početne mere i radnje iz svoje nadležnosti sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti incidenta.

"Povrede opasne po život"

- Mogu li da objavim objavu koja se dogodila danas u jutarnjim satima 10. februara 2026. godine u bolnici Mustafa Beganović u Gračanici. Pacijent Arif zvani Mujo Karić, star 84 godine, pretučen je i zadobio teške povrede od dežurnog lekara. Ime lekara nećemo otkriti radi daljeg postupka. Prilažem slike pretučenog dede. Dežurni lekar je dedi naneo povrede opasne po život, deda se trenutno nalazi na lečenju u Univerzitetskoj bolnici u Tuzli - navodi se u poruci koja je dostavljena portalu "Crna hronika".

Pogledajte stepen povreda u nastavku:

- Policijski službenici Policijske stanice Gračanica postupili su po prijavi i o događaju obavestili istražitelja Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, koji nastavlja dalji rad na proveri navoda iz prijave radi utvrđivanja ispravnog činjeničnog stanja - rekla je Adnana Sprečić, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

O ovom slučaju, Opšta bolnica dr Mustafa Beganović u Gračanici, ističući da se sprovodi interna istraga u skladu sa propisanim procedurama i utvrđuju sve okolnosti, u vezi sa nemilim događajem koji se dogodio na odeljenju interne medicine.

- Prema dosadašnjim istragama, nisu utvrđene okolnosti niti činjenice koje ukazuju na fizički napad naših zaposlenih na pacijenta - saopštila je bolnica u Gračanici, navodeći da se radi o incidentu od 9. februara ove godine.