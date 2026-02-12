Slušaj vest

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je Elmedin Konaković "jedan očajnik koji nije dorastao zadatku ministra, a nije ni političar".

Cvijanovićeva je istupanje Konakovića u poslednje vreme, naročito zbog posete delegacije Republike Srpske Americi, okarakterisala kao borbu za vazduh, i ocenila da on u izbornoj godini samo želi da se pozicionira.

Povezivanje Programa reformi za NATO sa boravkom delegacije Srpske u Americi, Cvijanovićeva je nazvala potpunom besmislicom ali je istakla da to nije ni prva ni poslednja koja će se čuti od Konakovića.

"To je izmišljena, fabrikovana priča", rekla je Cvijanovićeva za portal Provjereno.

Ona je pojasnila da je to tipski program koji se usvajao svake godine, ali je Konaković pokušao da to drugačije prikaže, i dodala kako ga je i njegova javnost demantovala pojašnjavajući da on pravi igrice.

"I sama sam išla u sedište NATO, razgovarala sa generalnim sekretarom"

Podsetila je i kako je ranije sama otišla u sedište NATO u Briselu i razgovarala sa generalnim sekretarom jer je mislila da treba da predstavi stavove srpske strane, i naglasila kako su tada i napravljeni određeni iskoraci i da su se ljudi u toj misiji ponašali profesionalno i uvažavali primedbe.

"Mislim da treba da gradimo dobre odnose i da iznesemo naše stavove jer su pogrešno interpretirani dugi niz godina", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je bošnjački kadar zloupotrebio sve živo.

Elmedin Konaković Foto: EPA Ettore Ferrari

Navela je primer ambasadora koji misle da ne treba da daju automobile jer dolazi srpski, a ne bošnjački član Predsedništva.

Takođe ukazala je na ambasadore i Konakovića koji blokira korespondenciju da se ne mogu koristiti diplomatski kanali, ali se, kako je navela, nađu drugi načini.