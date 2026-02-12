Slušaj vest

Devojčici (17) je zbog strašnih povreda amputirana noga. Ona se trenutno nalazi u operacionoj sali u Opštoj bolnici u Sarajevu.

Oglasili se iz bolnice o stanju povređenih

Dr. Rijada Blažević, specijalista urgentne medicine je potvrdila da je dispečerski centar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u 12 sati primio više poziva od sugrađana da se desilo iskakanje tramvaja s tramvajskih šina.

1/6 Vidi galeriju Tramvaj iskočio iz šina - Sarajevo Foto: YouTube/Printscreen

- Odmah su dve ekipe upućene istovremeno na teren jer smo sumnjali da ima više povređenih, s obzirom na događaj koji se desio. Jedna ekipa je bila u pripravnosti, jer te ekipe koje su došle odmah rade trijažu i pozivaju ako je potrebno dalje. Ekipe na licu mesta su zatekle četvoro povređenih s tim što je jedna pacijentkinja odvezena sanitetom Doma zdravlja koji se našao u blizini u vreme tragedije. To je bila teža telesna povreda i kolege iz Doma zdravlja su je transpotovale u Opštu bolnicu - rekla je doktorka.

Dodala je da je jedna ekipa pregledala, zbrinula i transportovala jednu pacijentkinju s povredom glave i potkolenice na Klinički centar, a druga ekipa Hitne pomoći je pregledala i zbrinula dva pacijenta, te ih transportovala na Klinički centar.

- Nažalost jedno lice je preminulo – rekla je dr. Blažević.

Šta je mogući uzrok iskakanja tramvaja iz šina?

Sudski veštak saobraćajne struke Ševal Kovačević kazao je da je pre petnaestak godina na istom mestu radio na utvrđivanju uzroka saobraćajne nesreće u kojoj je povređeno 15 osoba, ali da je tada u pitanju bio drugi uzrok - pogrešno prebačena skretnica, što je izazvalo direktan sudar dva tramvaja.

- Na osnovu onog što se u medijima moglo videti s lica mesta, preliminarno mogu govoriti da je ovde u pitanju spoj dva faktora koja su mogla dovesti do saobraćajne nesreće. Broj jedan je neprilagođena brzina tramvaja, jer je tamo, koliko znam, ograničenje 10 kilometara na sat. Ako su bandaže točkova, koje leže na šinama, bile oštećene, ako je bilo lufta, odnosno zazora u obrtnom postolju, to je moglo da dovede čak i do loma osovine, moglo je i to je izazvati nesreću, ali da je bila manja brzina, posledice bi bile manje - kazao nam je Kovačević.

Ističe da tramvaj u stajalište mora ući prilagođenom brzinom, ali da po posledicama, oštećenjima stajališta zaključuje da je bila u pitanju veća brzina.

- Tramvaj je iskočio sa šina i udario sa strane u stajalište, a imajte u vidu da tamo ima betonska cokla, koja je podignuta od nivoa šina i služi kao platforma za ulaz putnika. Prema tome, jeste bila povećana brzina i ovo je došlo uz ove faktore, ukoliko se utvrdi da je postojalo oštećenje bandaža točkova koje nisu mogle da održe sile prijanjanja na licu mesta – ističe Kovačević.