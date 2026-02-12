Slušaj vest

Sarajevo je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba poginula, dok su četiri osobe zadobile povrede.

Devojka (17) koja je teško povređena nalazi se u teškom stanju i životno je ugrožena.
Devojka je zbrinuta u Opštoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš", gde joj je amputirana noga, a kako je rečeno zadobila je teške telesne povrede. Prethodno joj je amputirana noga.

U toku su mere intenzivne reanimacije i terapije.

U udesu koji se dogodio isklizavanjem trampvaja iz šina i udarom u tramvajsku stanicu, stradao je 23-godišnji mladić. 

Uviđaj još nije završen, biće nastavljen i sutra. Snimak izletanja tramvaja zabeležila je kamera u putničkom automobilu, potresne scene pogledajte u snimku.

Kurir.rs/Klix

