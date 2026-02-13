DEVOJKA KOJOJ JE AMPUTIRANA NOGA I DALJE KRITIČNO! Uhapšen vozač sarajevskog tramvaja u kojem je došlo do nesreće!
Učenica srednje medicinske škole u Sarajevu, Ela J. (17), kojoj je amputirana noga zbog povreda zadobijenih u nesreći koja se dogodila iskliznućem tramvaja iz šina, i dalje je kritično i lekari joj se bore za život.
U nesreći koja se dogodila juče, kada je tramvaj iskliznuo iz šina i udario u tramvajsku stanicu, povređene su još tri osobe, dok je na licu mesta smrtno stradao mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23).
Da je srednjoškolka Ela i dalje u teškom stanju potvrdio je jutros direktor Opšte bolnice Ismet Gavrankapetanović.
"Pacijent je i dalje u izuzetno teškom opštem stanju. Tokom noći i jutra nastavljen je intenzivan reanimacioni tretman i terapija", rekao je Gavrankapetanović za sarajevsku N1.
Transparent podrške Eli
Na mostu na Skenderiji u Sarajevu postavljen je i transparent podrške Eli.
"Borba za pravdu! Ela izdrži", stoji na transparentu.
Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije je saopštilo da će tramvaj biti podvrgnut veštačenju kako bi se utvrdili tačni uzroci nesreće, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična dela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim delom Ugrožavanje javnog saobraćaja, slobode je lišen A.K. (1978), vozač tramvaja, saopšteno je iz MUP KS.
(Kurir.rs/RTRS)