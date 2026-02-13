Slušaj vest

Povodom obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, Palata Republike biće osvetljena u večernjim časovima bojama zastava Republike Srpske i Srbije tri večeri (13., 14. i 15. februara), saopšteno je iz Kabineta predsednika Srpske.

RTRS prenosi podsećanje da su Republika Srpska i Republika Srbija utvrdile zajedničko obeležavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.

Navodi se da Republika Srpska će nizom manifestacija zvanično proslaviti Sretenje kao Dan državnosti, a pod sloganom "Sabornost i ponos".

(Kurir.rs/RTRS)

