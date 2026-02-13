Slušaj vest

Brojni građani Sarajeva, među kojima je najviše bilo studenata i srednjoškolaca, danas su održali dvočasovni protest izpred Zemaljskog muzeja, gde se desila tramvajska nesreća, u kojoj je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoan Morankić, a četiri osobe povređene od kojih jedna teže.

Prema pisanju sarajevskih medija 17-godišnjoj Eli Jovanović je amputirana noga i ona se još nalazi u životnoj opasnosti.

Okupljeni građani su na kraju skupa upitali - "Dokle će nam sistem ubijati decu".

Nosili su razne tranparente, među kojima je na jednom bilo ispisano - "Koliko se savremenih tramvaja može kupiti umesto helikoptera".

Kako su preneli sarajevski mediji, građani su istakli da se ne osećaju sigurno, ni kada se voze tramvajima, ni kada izađu na ulicu, ni kada pada sneg.

Zatražili su od Vlade Kantona Sarajevo da iz upotrebe odmah povuče sve stare tramvaje.

Zbog protesta saobraćajnica u blizini Mašinske škole, iz pravca Ilidže prema Skenderiji, bila je blokirana nešto više od dva sata.

Okupljeni su najavili da će organizovati nove proteste na istoj lokaciji sutra u 15 časova, na kojima će tražiti odgovornost za jučerašnju tragediju.

Vozač tramvaja danas je uhapšen.

Vlada Kantona Sarajevo je odlučila da sutra u KS bude proglašen Dan žalosti, a mediji su objavili da je takva odluka doneta posle brojnih zahteva i pritisaka javnosti.