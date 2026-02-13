Slušaj vest

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) potvrdila je na današnjoj sednici i objavila rezultat prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, prema kojima je Siniša Karan izabran za novog predsednika tog entiteta.

Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), obavljaće ovu funkciju do novih opštih izbora, koji bi trebalo da budu održani u oktobru ove godine.

Prevremeni predsedniki izbori u RS raspisani su pošto je CIK u avgustu prošle godine oduzela mandat predsednika RS Miloradu Dodiku po osnovu pravosnažne presude Suda BIH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.

Prevremeni izbori održani su 23. novembra prošle godine, a glasanje je ponovljeno na 136 biračkih mesta u 17 opština i gradova zbog utvrđenih nepravilnosti.

Na prevremenim predsedničkim izborima Karan je osvojio nešto više od deset hiljada glasova u odnosu na opozicionog kandidata Branka Blanušu, iz redova Srpske demokratske stranke (SDS).