Telo Marija Dadića (43) zvanog Pink Panter pronađeno je jutro mostarskom naselju Zalik, a policije je, prema poslednjim informacijama privela više osoba.

Dadić je ubijen kod kontejnera koji se nalaze na parkingu, a tragovi krvi se vide na više mesta u blizini mesta nemilog događaja.

- Trenutno se u prostorijama Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a HNK nalaze četiri osobe nad kojima se sprovodi kriminalistička obrada, dok se za dve osobe intenzivno traga. Sve navedene osobe dovode se u vezu sa izvršenjem krivičnog dela ubistva nad M. D, rođenim 1983. godine – izjavila je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK.

Ubili ga iz vatrenog oružja

Podsetimo, u mostarskom naselju Zalik, nedaleko od ambulante, ubijen je Marijo Dadić (39).

Reč je o muškarcu iz Bugojna koji živi u Mostaru, a zbog lopovskih veština prozvan je "Pink Panter".

On iza sebe ima niz osuđujućih presuda upravo zbog provalničkih krađa, ali i drugih krivičnih dela.

Nakon obavljenog uviđaja kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar, utvrđeno je da je reč o ubistvu, te da je, najverovatnije, iz vatrenog oružja usmrćen Marijo Dadić iz Bugojna, zvani Pink Panter.