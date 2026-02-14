Slušaj vest

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomesečnog pritvora osumnjičenom vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo da dođe do uznemirenja javnosti - potvrdila je Azra Bavčić, portparolka Tužilaštva KS.

Vozač je sinoć predat u nadležnost Tužilaštva KS odakle je da će Kasapović biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku nakon što ga ispita postupajući tužilac odlučiće o daljim merama.

Vozač tramvaja je, prema informacijama "Avaza", u policiji rekao da se otvorio semafor, da je nakon toga dao vožnju, da se onda "desilo šta se desilo" i da je to sve čega se seća o događaju.

Tramvaj iskočio iz šina - Sarajevo

Poginuo student (23)

Mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23), koji je studirao u Sarajevu, poginuo je u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

On je bio student Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, a prema informacijama do kojih su došli tamošnji mediji on je boravio u Studentskom domu Nedžarići.

U trenutku nesreće Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Železničke stanice iznenada iskočio iz šina i udario u stanicu punu putnika.

Morankić je preminuo na mestu nesreće, dok su pored njega povređene još četiri osobe.

Devojci amputirana noga

Jedna od njih je 17-godišnja devojka kojoj je amputirana noga i smeštena je u Opštu bolnicu u Sarajevu.

Ostalo troje povređenih je smešteno na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ali njihovo zdravstveno stanje nije poznato. Svi povređeni su se u trenutku nesreće nalazili na tramvajskoj stanici.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 12. februara u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina usled čega je srušio stanicu i završio na putu.