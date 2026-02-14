DECA SE IGRALA U BLIZINI STAMBENE ZGRADE, PA PRONAŠLA SUMNJIVI PREDMET! Drama u Banjaluci, roditelji šokirani - policija ODMAH izašla na teren! (FOTO)
Prava drama odvila se u banjalučkom naselju Starčevica, gde su deca, koristeći detektor metala, pronašla sumnjiv predmet koji neodoljivo podseća na minu u blizini stambene zgrade.
Prema rečima jednog od roditelja, deca često istražuju teren i do sada su uglavnom pronalazila bezopasne predmete.
- Stalno istražuju detektorom metala i uglavnom pronalaze novčiće, ima tu svega, ali ovo nas je šokiralo. Izgleda da je mina. Odmah smo obavestili policiju, koja je predmet zaplenila i odnela - rekao je roditelj.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS su reagovali na prijavu, a sumnjivi predmet, koji je bezbedno uklonjen, biće predmet dalje analize kako bi se utvrdilo da li se radi o pravoj eksplozivnoj napravi ili o nekom drugom, bezopasnom predmetu.
Ovaj događaj je izazvao zabrinutost među stanovnicima Starčevice, jer se postavlja pitanje kako se takav predmet mogao naći u neposrednoj blizini stambenih zgrada u kojima se deca svakodnevno igraju.
Kurir.rs/Dnevni avaz