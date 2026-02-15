Slušaj vest

Student Erdoan Morankić (23), koji je u četvrtak poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći,sahranjen je u nedelju u svom rodnom Brčkom, dok su protesti u Sarajevu nastavljeni, a premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk podneo je ostavku zbog incidenta.

Morankića, talentovanog umetnika i studenta druge godine Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, poslednji put su na lokalnom groblju ispratile stotine građana, kao i Morankićeve kolege koje su doputovale iz Sarajeva.

Ela Jovanović (17), učenica Katoličkog školskog centra u Sarajevu, koja je, kao i Morankić, bila na stajalištu kada je tramvaj tamo iskočio iz šina, i dalje se bori za život nakon što joj je noga amputirana.

„Pacijentkinja je i dalje na odeljenju hirurške intenzivne nege i reanimacije. Kontinuirano praćenje i terapija multidisciplinarnog tima se nastavljaju“, rekao je u nedelju direktor Opšte bolnice Ismet Gavrankapetanović.

Tramvaj iskočio iz šina - Sarajevo Foto: YouTube/Printscreen

Ostavka Nihada Uka

Tokom tog vremena, stotine demonstranata u Sarajevu izrazile su podršku žrtvama, ali i insistirale na odgovornosti za nesreću, na šta je premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk, tokom dana odgovorio podnevši ostavku.

„Mladi ljudi su takođe podigli glas protiv vlade koju predvodim. Poruka mojih sugrađana, poruka mladih ljudi, mi je važna. Svakako važnija od moje funkcije. I kada biram između glasa i hrabrosti mladih ljudi s jedne strane i moje funkcije s druge strane, izbor je jasan“, rekao je Uk podnoseći ostavku.

Rekao je da „duboko veruje“ da bi svima u BiH, kao i u susednim zemljama, „bilo bolje kada bismo ponizno slušali glas mladih ljudi koji su izašli na ulice“.

(Kurir.rs/jutarnji)

