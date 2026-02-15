Slušaj vest

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je da odredi jednomesečni pritvor vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću koji je upravljao ovim vozilom u trenutku kobne nesreće kad je stradao mladić Erdoan Morankić (23).

On je pre nekoliko minuta izašao na slobodu, a ispred Kantonalnog suda su ga aplauzom dočekale brojne kolege.

Tužilaštvo KS tražilo je na jučerašnjem ročištu jednomesečni pritvor kazavši kako dosadašnji tok istrage ukazuje na to da je do nesreće došlo zbog "ljudskog faktora".

Naveli su kako preliminarni rezultati veštaka pokazali da je sa tramvajem sve bilo u redu, kao i sa strujom.

S druge strane, vozač je izjavio da nije kriv i da je u pitanju tehnička neispravnost tramvaja.

Premijer Kantona Sarajevo podneo ostavku

Podsetimo, student Erdoan Morankić (23), koji je u četvrtak poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći,sahranjen je u nedelju u svom rodnom Brčkom, dok su protesti u Sarajevu nastavljeni, a premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk podneo je ostavku zbog incidenta.

1/6 Vidi galeriju Tramvaj iskočio iz šina - Sarajevo Foto: YouTube/Printscreen

Morankića, talentovanog umetnika i studenta druge godine Akademije likovnih umetnosti u Sarajevu, poslednji put su na lokalnom groblju ispratile stotine građana, kao i Morankićeve kolege koje su doputovale iz Sarajeva.

Učenici Eli Jovanović (17) amputirana noga, bori se za život

Ela Jovanović (17), učenica Katoličkog školskog centra u Sarajevu, koja je, kao i Morankić, bila na stajalištu kada je tramvaj tamo iskočio iz šina, i dalje se bori za život nakon što joj je noga amputirana.