Prava drama odvijala se u banjalučkom naselju Starčevica, gde su deca u blizini stambenog bloka, koristeći detektor metala, pronašla sumnjivi predmet koji neodoljivo podseća na minu.

Prema riječima jednog od roditelja, djeca često istražuju teren i do sada su uglavnom pronalazila bezazlene predmete, prenosi Srpskainfo.

- Istražuju stalno detektorom metala i uglavnom pronalaze kovanice, ima tu svega, ali ovo nas je šokiralo. Izgleda da se radi o mini. Odmah smo obavestili policiju koja je izuzela predmet i odnela ga – ispričao je roditelj.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS reagovali su po prijavi, a sumnjivi predmet je bezbedno uklonjen i biće predmet dalje analize kako bi se utvrdilo da li je reč o pravoj eksplozivnoj napravi ili nekom drugom, bezopasnom predmetu.

Ovaj događaj izazvao je zabrinutost među stanarima Starčevice, jer se postavlja pitanje kako se ovakav predmet može naći u neposrednoj blizini stambenih zgrada gde se svakodnevno igraju deca.

(Kurir.rs/avaz.ba/Foto:Ilustracija)

