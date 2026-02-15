Slušaj vest

Prava drama odvijala se u banjalučkom naselju Starčevica, gde su deca u blizini stambenog bloka, koristeći detektor metala, pronašla sumnjivi predmet koji neodoljivo podseća na minu.

Prema riječima jednog od roditelja, djeca često istražuju teren i do sada su uglavnom pronalazila bezazlene predmete, prenosi Srpskainfo.

- Istražuju stalno detektorom metala i uglavnom pronalaze kovanice, ima tu svega, ali ovo nas je šokiralo. Izgleda da se radi o mini. Odmah smo obavestili policiju koja je izuzela predmet i odnela ga – ispričao je roditelj.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS reagovali su po prijavi, a sumnjivi predmet je bezbedno uklonjen i biće predmet dalje analize kako bi se utvrdilo da li je reč o pravoj eksplozivnoj napravi ili nekom drugom, bezopasnom predmetu.