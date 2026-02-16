Slušaj vest

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković reagovao je na koncert Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu, na kojem su istaknuti ustaški simboli NDH i uzvikivan poklič "za dom spremni". Poručio je da takvi postupci ne smeju ostati bez reakcije institucija.

Stanivuković je u objavi naveo da očekuje barem prekršajni nalog za Marka Perkovića Tompsona, ocenivši da su njegovi postupci "za krivičnu prijavu". Pritom je upitao hoće li se nastaviti praksa da se kažnjavaju samo Srbi.

"To nije pitanje muzike niti kulture"



- Najoštrije osuđujem isticanje simbola NDH i pokliča "za dom spremni". To nije pitanje muzike niti kulture, to je pitanje odnosa prema fašizmu i istorijskom revizionizmu - poručio je.

Gradonačelnik Banjaluke postavio je i pitanje dvostrukih kriterijuma evropskih institucija kada je reč o veličanju fašističkih ideologija.

U objavi je podsetio na stradanja tokom Drugog svetskog rata, navodeći da se na području Bosne i Hercegovine nalaze, kako je rekao, "najstrašniji dokazi terora počinjenog pod zastavom NDH", među kojima je spomenuo Donju Gradinu (Jasenovac), koju je opisao kao mesto sistematskog uništavanja Srba, Jevreja i Roma.

- Posebno je poražavajuće što se sve događa uoči obeležavanja praznika koji zajednički slave Srbija i Republika Srpska. To nije slučajnost, nego politička poruka - napisao je.

Dana 15. februara se u Srbiji i Republici Srpskoj obeležava pravoslavni praznik Sretenje, kao i Dan državnosti Srbije.

"Ćutanje institucija je saučesništvo"



Pozvao je predstavnike srpskog naroda u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, na čelu sa srpskom članicom Predsedništva Željkom Cvijanović, da javno kažu koje su konkretne korake preduzeli kako bi se sprečilo održavanje takvog događaja i koje će "mere biti pokrenute protiv svih koji su isticali obeležja fašističke tvorevine".