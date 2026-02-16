Slušaj vest

Kantonalni sud u Mostaru, postupajući po predlogu Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, produžio je pritvor Anisu Kalajdžiću za tri meseca.

Kako je saopšteno iz Kantonalnog tužilaštva, pritvor može trajati najkasnije do 16. maja 2026. godine.

Kalajdžić je osumnjičen da je pištoljem ubio Aldinu Jahić (32) iz ​​Kalesije, sa kojom je ranije bio u vezi.

Aldina Jahić, devojka ubijena u Mostaru Foto: Facebook

Upucao bivšu devojku u toaletu restorana

Prema do sada prikupljenim dokazima, 16. novembra, oko 18 časova, na autobuskoj stanici na Trgu Ivana 32Krndelje u Mostaru, nakon što je prethodno ilegalno nabavio pištolj, Kalajdžić je sačekao Aldinu Jahić ispred fitnes centra.

Prišao joj je i udario je više puta u glavu i grudi, dok je ona pokušavala da se brani rukama, nakon čega je osumnjičena izvadila oružje.

Anis Kalajdžić
Foto: Facebook/Anis Kalajdžić

U strahu za svoj život, Jahić je potrčala prema hotelu i molila prolaznike da pozovu policiju jer je muškarac pratio i pretio joj oružjem. Sklonila se u restoran i sama pozvala policiju.

Osumnjičeni ju je pronašao u toaletu restorana i, dok je pokušavala ponovo da pozove pomoć, ispalio joj je hitac u glavu, nanevši joj smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mesta.

(Kurir.rs/avaz.ba)

