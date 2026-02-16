Slušaj vest

Vozač (44) kamiona iz Doboja, BiH, poginuo je jutros rano u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A9 u Nemačkoj, u blizini Lajpciga.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 4.25 časova između raskrsnica Groskugel i Lajpcig-Zapad, u pravcu Minhena.

Teretno vozilo iz Doboja, koje je prevozilo tešku građevinsku mašinu, iz još neutvrđenih razloga, sletelo je sa puta, pre čega je kamion udario u zaštitnu ogradu, prešao sve tri trake, probio drugu ogradu i završio u jarku pored autoputa.

Prilikom prevrtanja, teret se pomerio, a prema pisanju nemačkih medija, 44-godišnji vozač je najverovatnije ostao zaglavljen ispod mašine i preminuo na mestu nesreće.

Spasilačke službe i vatrogasci su odmah izašli na lice mesta, a zbog složenog izvlačenja vozila i tereta, saobraćaj je bio otežan i delimično obustavljen nekoliko sati. Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka policijske istrage.

Kurir.rs/Crna hronika

Ne propustiteHronikaNESREĆA KOD VRBASA Poginuo vozač, automobil sleteo sa puta
1000036186.jpg
HronikaPOGINUO VOZAČ KOJI JE "RENOOM" SLETEO S PUTA I UDARIO U DRVO! Epilog teške nesreće kod Elemira: Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt
Hitna pomoć
HrvatskaAUTOMOBILOM SE NEKONTROLISANO ZABIO U VIŠE PARKIRANIH VOZILA Vozač poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Trogiru
profimedia0461949209.jpg
HronikaUGAŠEN JOŠ JEDAN MLADI ŽIVOT Teška nesreća zorom u Malom Iđošu: Mladić (22) poginuo na mestu, zakucao se u stub, suvozač (16) lakše povređen
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg