PROTESTI U SARAJEVU: Građani traže ostavku ministarke obrazovanja (VIDEO)
Polse tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj devojci je amputirana noga i nalazi se u teškom stanju, održan je peti po redu protest građana koji zahtevaju pravdu.
Današnje proteste obeležili su skandiranja „Hota odlazi“, „Ruke su ti krvave“, „Izlazi napolje“, a okupljeni studenti i srednjoškolci su više puta zahtevali ostavku ministarke obrazovanje Kantona Sarajevo Naide Hote Muminović, a glavni razlog su navodi da ministarka zabranjuje prisustvo školske dece na protestima.
Organizatori su više puta isticali da ne pripadaju nijednoj političkoj stranci, a novi protesti su zakazani za sutra u 12 časova ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
