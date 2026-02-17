Slušaj vest

Polse tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj devojci je amputirana noga i nalazi se u teškom stanju, održan je peti po redu protest građana koji zahtevaju pravdu.

Današnje proteste obeležili su skandiranja „Hota odlazi“, „Ruke su ti krvave“, „Izlazi napolje“, a okupljeni studenti i srednjoškolci su više puta zahtevali ostavku ministarke obrazovanje Kantona Sarajevo Naide Hote Muminović, a glavni razlog su navodi da ministarka zabranjuje prisustvo školske dece na protestima.

Organizatori su više puta isticali da ne pripadaju nijednoj političkoj stranci, a novi protesti su zakazani za sutra u 12 časova ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Kurir.rs/Avaz

