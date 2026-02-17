Slušaj vest

Tužilaštvo BiH primilo je prijave protiv Marka Perkovića Tompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu, gde su hrvatski pevač i publika skandirali ustaški slogan, a neki posetioci podigli desnu ruku u gestu koji se takođe povezuje sa fašizmom.

Državno tužilaštvo je potvrdilo Hini da je primilo prijave, uključujući i video snimak događaja. „Slučaj je prosleđen postupajućem tužiocu, a javnost će biti obaveštena nakon što tužilačka odluka bude doneta“, navelo je tužilaštvo u pisanom odgovoru.

Prema Krivičnom zakonu BiH, Tompson i njegovi obožavatelji mogu biti optuženi za „širenje mržnje, nasilja i netolerancije“ i „korišćenje simbola totalitarnih režima“.

Ukoliko budu osuđeni, suočavaju se sa novčanim kaznama ili zatvorom do tri godine.

Pozdrav „Za dom spremni“, koji su pevač i publika skandirali na početku pesme „Bojna Čavoglave“ na koncertima prošlog vikenda u Širokom Brijegu, izazvao je brojne osude. Pored toga, video snimci sa koncerata prikazuju stotine mladih ljudi kako podižu desnu ruku, pozdrav povezan sa fašističkom simbolikom.

Tompsonov tim je negirao optužbe na društvenim mrežama da pevač promoviše nacizam i fašizam, tvrdeći da je Tompson samo pevao tekst pesme „Bojna Čavoglave“, koju izvodi već 35 godina, a koja je napisana u kontekstu Domovinskog rata i odbrane Hrvatske.

(Kurir.rs/jutarnji.hr)

