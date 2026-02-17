Slušaj vest

Tužilaštvo BiH primilo je prijave protiv Marka Perkovića Tompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu, gde su hrvatski pevač i publika skandirali ustaški slogan, a neki posetioci podigli desnu ruku u gestu koji se takođe povezuje sa fašizmom.

Državno tužilaštvo je potvrdilo Hini da je primilo prijave, uključujući i video snimak događaja. „Slučaj je prosleđen postupajućem tužiocu, a javnost će biti obaveštena nakon što tužilačka odluka bude doneta“, navelo je tužilaštvo u pisanom odgovoru.

Prema Krivičnom zakonu BiH, Tompson i njegovi obožavatelji mogu biti optuženi za „širenje mržnje, nasilja i netolerancije“ i „korišćenje simbola totalitarnih režima“.

Ukoliko budu osuđeni, suočavaju se sa novčanim kaznama ili zatvorom do tri godine.

Pozdrav „Za dom spremni“, koji su pevač i publika skandirali na početku pesme „Bojna Čavoglave“ na koncertima prošlog vikenda u Širokom Brijegu, izazvao je brojne osude. Pored toga, video snimci sa koncerata prikazuju stotine mladih ljudi kako podižu desnu ruku, pozdrav povezan sa fašističkom simbolikom.