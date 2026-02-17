Slušaj vest

Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihteru pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Potres se dogodio na devet kilometara severozapadno od Livna, nedaleko i od hrvatskog Splita - na samo 50 kilometara.

Epicentar je bio na dubini od deset kilometara.

Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

Hrvatski mediji javljaju da se osetio i na Hvaru i u još brojnim gradovima.

Komentatori na EMSC, koji se javljaju iz Hrvatske, kazu da je potres bio kratak, ali snažan.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaKAMION PROBIO OGRADU, PRELETEO TRI TRAKE I SURVAO SE U JARAK! Kamiondžija (44) iz Doboja POGINUO u stravičnoj nesreći u Nemačkoj: Priklještio ga TERET (FOTO)
profimedia-0926594691.jpg
Bosna i HercegovinaSTANIVUKOVIĆ OSUDIO USTAŠTVO! Prvi čovek Banjaluke najoštrije iskritikovao Tompsonov koncert u BiH: "Datum održavanja nije slučajno izabran" (FOTO/VIDEO)
tompson.jpg
PolitikaSARAJEVO PUCA OD MUKE, PRIZNALI DA NIKO NIJE KAO VUČIĆ! Erdogan srpskog predsednika dočekao kao sultana, Turci mu svirali "Tamo daleko" VIDEO
Aleksandar Vučić Tajip Erdogan
Bosna i Hercegovina"DESILO SE ŠTA SE DESILO" Predložen pritvor vozaču tramvaja koji je izleteo sa šina i usmrtio mladića (23): Nakon nesreće tvrdio da se ničega ne seća VIDEO
tramvaj iskočio iz šina Sarajevo