Najbliži grad je Livno - devet kilometara, a potres je bio na dubini od 10 kilometara
JAČINA 4,6 STEPENI
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BiH! Treslo se i u Hrvatskoj (FOTO)
Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihteru pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).
Potres se dogodio na devet kilometara severozapadno od Livna, nedaleko i od hrvatskog Splita - na samo 50 kilometara.
Epicentar je bio na dubini od deset kilometara.
Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.
Hrvatski mediji javljaju da se osetio i na Hvaru i u još brojnim gradovima.
Komentatori na EMSC, koji se javljaju iz Hrvatske, kazu da je potres bio kratak, ali snažan.
(Kurir.rs/P.V.)
