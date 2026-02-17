Slušaj vest

Predsednik Republike SrpskeSiniša Karan svečano je danas položio zakletvu u Narodnoj skupštini RS, zahvalivši biračima koji su glasali za njega na nedavnim prevremenim izborima, a posebno je zahvalio ranijem predsedniku RS Miloradu Dodiku i obećao da će nastaviti njegovim putem.

"Kao predsednik, mogu svima da se zahvalim, a posebno onima koji su mi dali poverenje. Posebno hvala lideru Stranke nezavisnih socijaldemokrata Dodiku što mi je ukazao poverenje da nastavim tamo gde je on stao. I SNSD i koalicionim partnerima, kao i našoj Republici, ovde pred svima vama se zahvaljujem, ali i onima koji su glasali protiv", rekao je Karan, prenosi RTRS.

"Nastavićemo borbu za Srpsku i čuvati Dejton"

Karan je dodao da treba nastaviti borbu za RS i čuvati ono što je doneo Dejtonski mirovni sporazum.

"Ona se brani i najviše je napadnuta tamo gde smo svi skupa. Tamo se moramo okupiti pod zastavom koja se zove Srpska i moramo nastupati kao jedno telo, jer samo tako ćemo sačuvati našu republiku. Narod stoji iza svih nas i to je naša dužnost i obaveza", naveo je Karan.

Karan je zahvalio i svim predsednicima koji su, kako je naveo, dali veliki doprinos da RS "postane međunarodni faktor".

"Volja naroda biće svetinja i Ustav će me voditi da očuvamo i sačuvamo status Srpske", kazao je Karan.

(Kurir.rs/Fonet)

