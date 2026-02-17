Slušaj vest

U Prvoj osnovnoj školi u Srebrenici preduzete su sve zakonske mere radi zaštite učenika nakon prijave da navodno postoji spisak đaka koje jedan učenik navodno planira da ubije, izjavila je za Srnu direktorka škole Snežana Jandrić.

Podneta je prijava o navodnom spisku učenika, nadležni proveravaju navode, a o slučaju je obavešteno i Ministarstvo. Održan je roditeljski sastanak, mada nema potvrde da spisak zaista postoji.

Direktorka je navela da radi zaštite maloletnog lica ne može iznositi detalje o slučaju navodnog spiska koji, kako je rekla, niko nije video, već je jedna devojčica to prijavila odeljenjskom starešini. Prema njenim rečima, ni odeljenjski starešina nije video spisak, ali je obavestio kolektiv, pa su preduzete mere da se spreči vršnjačko nasilje.

Preduzete sve zakonske mere

"Preduzeli smo sve zakonske mere u saradnji sa nadležnim institucijama radi zaštite i bezbednosti učenika, a upoznali smo i Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske o ovom slučaju", istakla je Jandrićeva.

Ona je naglasila da je danas održan i roditeljski sastanak na kojem su bili i roditelji učenika osmog razreda, da su svi upoznati o slučaju sa ciljem upozorenja i sprečavanja nasilja, odnosno smirivanja situacije.

Iz Policijske uprave Zvornik ranije je rečeno da u ovoj upravi rade na primljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici, te da je za dalje informacije nadležno Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Srna nezvanično saznaje da su svi učenici navedene škole u vezi sa ovim slučajem bošnjačke nacionalnosti, pa se ne može govoriti o incidentu zasnovanom na nacionalnoj osnovi.

(Kurir.rs/Nezavisne)

