Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, preminula je danas u Istočnom Sarajevu u 81. godini, potvrđeno je u Bolnici "Srbija".

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gde je i završila Medicinski fakultet.

Mesto i datum sahrane biće naknadno saopšteni.

Kurir.rs/Telegraf

