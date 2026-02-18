Slušaj vest

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je večeras da u demokratskom društvu nema mesta veličanju i relativizaciji fašističkih ideologija, koje podsećaju na najmračnije periode evropske istorije.

"Fotografije i videozapisi s nedavnog koncerta u Širokom Brijegu prikazuju učesnike kako skandiraju slogane i ističu obeležja povezana s fašističkim ideologijama", navedeno je u saopštenju.

Istakli su da EU poziva sve da iskažu poštovanje prema žrtvama zločina počinjenih tokom Drugog svetskog rata i poziva nadležne organe da istraže incident, u skladu s domaćim zakonodavstvom.

Hrvatski pevač Marko Perković Tompson je u prošli petak i subotu održao dva koncerta u Širokom Brijegu, u zapadnoj Hercegovini, na kojima su se čuli i uzvici "Za dom spremni", kao i pesma "Bojna Čavoglave".

Nastup u dvorani "Pecara" obilovao je ikonografijom, simbolima Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i aluzijama na ratne devedesete, a sarajevski mediji objavili su fotografiju sa koncerta na kojoj se vidi, kako su naveli, najverovatnije sudija Ustavnog suda BiH Marin Vukoje.

(Kurir.rs/Beta)

