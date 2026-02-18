U nesreći je poginuo Đ. S. (66) iz Berkovice, dok su dva povređena pešaka prevežena u Univerzitetski klinički centar Tuzla
TRAGEDIJA
AUTOMOBILOM UDARIO TRI PEŠAKA, JEDAN NASTRADAO! Teška saobraćajna nesreća u Lukavcu
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u Lukavcu jedan pešak je smrtno stradao.
Policijskoj stanici Lukavac je oko 18.15 časova prijavljeno da se dogodila nesreća na lokalnom putu u mestu Gnojnica, u gradu Lukavcu, u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i tri pešaka, naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
U nesreći je poginuo Đ. S. (66) iz Berkovice, dok su dva povređena pešaka prevežena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći.
Uviđaj je u toku.
(Kurir.rs/RTRS)
