U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u Lukavcu jedan pešak je smrtno stradao.

Policijskoj stanici Lukavac je oko 18.15 časova prijavljeno da se dogodila nesreća na lokalnom putu u mestu Gnojnica, u gradu Lukavcu, u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i tri pešaka, naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

U nesreći je poginuo Đ. S. (66) iz Berkovice, dok su dva povređena pešaka prevežena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći.

Uviđaj je u toku.

(Kurir.rs/RTRS)

