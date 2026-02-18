Slušaj vest

Na olimpijskoj planini Jahorini danas se odigrala prava drama kada je dete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Kako se može videti na snimku, sve je trajalo nekoliko trenutaka, a za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do ispadanja deteta iz žičare.

Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dete, prenosi BN.

(Kurir.rs/SrpskaInfo)

