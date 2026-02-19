POZNATO U KAKVOM JE STANJU DETE KOJE JE PALO SA ŽIČARE: Pod nadzorom lekara je u "Bolnici Srbija"
Na olimpijskoj planini Jahorini 18. februara došlo je do incidenta na polaznoj stanici šestoseda "Ogorjelica", u kojem je povređeno maloletno dete.
Iz Olimpijskog centra "Jahorina“ saopšteno je da se dete nalazilo u pratnji majke i još jednog deteta kada je došlo do problema prilikom vožnje žičarom.
Kako navode iz Centra, žičara je odmah zaustavljena po uočavanju problema, a spasilačka služba je reagovala u najkraćem roku i pružila pomoć na licu mesta. Dete je zbrinuto, nakon čega je organizovan medicinski transport. Prema trenutno dostupnim informacijama, dete je stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se pod nadzorom lekara u zdravstvenoj ustanovi Bolnica Srbija.
OC Jahorina u kontaktu sa lekarima i porodicom
Olimpijski centar "Jahorina" je u stalnom kontaktu sa zdravstvenim radnicima i porodicom deteta. Prema izjavama lekara, očekuje se da dete ubrzo bude pušteno kući, nakon čega će biti upućeno na dalje lečenje.
Iz Centra poručuju da je bezbednost posetilaca njihov apsolutni prioritet, da se svi propisani bezbednosni protokoli na žičari primenjuju, a da će sve okolnosti ovog događaja biti dodatno ispitane u saradnji sa nadležnim službama. Iz Olimpijskog centra „Jahorina“ izrazili su žaljenje zbog nemilog događaja i uputili podršku detetu i njegovoj porodici.
(Kurir.rs/ATVBL)