Na olimpijskoj planini Jahorini 18. februara došlo je do incidenta na polaznoj stanici šestoseda "Ogorjelica", u kojem je povređeno maloletno dete.

Iz Olimpijskog centra "Jahorina“ saopšteno je da se dete nalazilo u pratnji majke i još jednog deteta kada je došlo do problema prilikom vožnje žičarom.

Kako navode iz Centra, žičara je odmah zaustavljena po uočavanju problema, a spasilačka služba je reagovala u najkraćem roku i pružila pomoć na licu mesta. Dete je zbrinuto, nakon čega je organizovan medicinski transport. Prema trenutno dostupnim informacijama, dete je stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se pod nadzorom lekara u zdravstvenoj ustanovi Bolnica Srbija.

OC Jahorina u kontaktu sa lekarima i porodicom

Olimpijski centar "Jahorina" je u stalnom kontaktu sa zdravstvenim radnicima i porodicom deteta. Prema izjavama lekara, očekuje se da dete ubrzo bude pušteno kući, nakon čega će biti upućeno na dalje lečenje.