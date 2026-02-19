Slušaj vest

Snimak sa Jahorine na kom se vidi kako dete sa skijama pada sa žičare obišao je region. Očevici koji su se našli na licu mesta opisuju kako je taj dramatičan događaj zaista izgledao.

- Moj suprug je bio ispod žičare, sve se desilo u minut. Ja sam otrčala da zovem Gorsku službu, momci su došli i stali ispod. Majka je držala dete, ali je ono iskliznulo i palo. Prizor je zaista bio strašan. Dete je bilo na skijama, svi su bili na skijama. Nije bilo vremena da se skinu, sve se desilo u minut, kaže Čačanka koja je trenutno na zimovanju na Jahorini.

Dete je usled pada zadobilo teške telesne povrede.

- Ima prelom butne kosti, baš je jako pao. Ne znamo šta je sa kičmom, nadam se da nema teške povrede. Pomerao je noge kad je pomoć stigla, dodaje sagovornica.

Do incidenta je došlo na polaznoj stanici Ogorjelica. Dete se u žičari nalazilo sa majkom i još jednim detetom. Iz OC Jahorina saopštili su da je dete u stabilnom stanju.

- Očekuje se da mališan uskoro bude pušten na kućno lečenje, saopštili su.