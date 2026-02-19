Slušaj vest

Lider Hrvatske demokratske zajedniceBosne i HercegovineDragan Čović objavio je danas da je ugostio kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona.

"Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine", napisao je Čović na svom Iks profilu.

Čovićev susret s Tompsonom usledio je nakon višednevnih reakcija na Tompsonove koncerte u Širokom Brijegu, u zapadnoj Hercegovini, gde su se čuli ustaški povici "Za dom spremni" i videla ikonografija iz vremena NDH.

Pojedini političari iz RS zatražili su od države BiH da Tompsonu zabrani održavanje koncerata u toj zemlji.

Reagovala je i Delegacija Evropske unije u BiH, navodeći da veličanju i relativizaciji fašističkih ideologija nema mesta u demokratskom društvu, jer podsećaju na najmračnije periode evropske istorije.

Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani u Holandiji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji, u kojima se on opisuje kao promoter neonacizma i ustaštva.