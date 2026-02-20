Slušaj vest

Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, primljen je danas, 20. februara, na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC RS), nakon čega je hospitalizovan na Klinici za kardiologiju zbog opšteg infektivnog sindroma i dalje kardiološke obrade i dijagnostike.

Prema prvim informacijama, on je hospitalizovan zbog viroze koja mu je ranije konstatovana, a koja mu je u međuvremenu uzrokovala dodatne komplikacije.

Karan je, prema informacijama portala "Nezavisne", imao mali izliv oko srca, te je zadržan na ispitivanju i praćenju stanja.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsednika, Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja i pod stalnim je nadzorom lekara.

- Јavnost će biti blagovremeno obaveštena o zdravstvenom stanju predsednika Republike Srpske - navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Nezavisne

