Na području Ilidžeu Sarajevujutros je došlo do pucnjave u kojoj je policija ranila muškarca pošto je otvorio vatru na službenike. Incident se dogodio oko 4:15 časova u naselju Pejton, a muškarac se sumnjiči da je neposredno pre toga zapalio jedno vozilo.

Policija: Ignorisao naređenja i zapucao

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da su policajci tokom redovne patrole u naselju Pejton posumnjali da je jedan muškarac podmetnuo požar na automobilu, nakon čega su krenuli za njim.

- Ignorisao je naređenja policije, a potom je zapucao prema policijskim službenicima. Braneći sopstvene živote, policajci su uzvratili vatru i ranili napadača - navodi se u saopštenju.

Potvrđeno je da je reč o muškarcu inicijala J.H., rođenom 1985. godine. On je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gde mu je ukazana lekarska pomoć i utvrđeno je da nije životno ugrožen.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj je u toku.

