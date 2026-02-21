Slušaj vest

Jasmir Halilović, poznat kao "Arči" pucao je u ranim jutarnjim satima na policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. On je poznat i po nadimku "ubica koji plače". Halilović je od ranije poznat policiji.

Iz MUP-a KS je potvrđeno da je na području opštine Ilidžajutros oko 04:15 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja između izvršioca krivičnog dela i policijskih službenika koji su u tom trenutku vršili redovne poslove i zadatke u naselju Pejton, potvrđeno je iz MUP-a KS.

- Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo da puca iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J.H. (1985) je na lekarskoj obradi na KCUS i nije životno ugrožen - saopćeno je iz MUP-a KS.

Jasmir Halilović Foto: Dnevni Avaz

Obavešten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i uviđaj je u toku, ranije su naveli iz policije.

Godine 2015. godine, Halilović je bio uhapšen u akciji kodnog naziva "Panorama". Te godine je akcija bila usmerena na razbijanje automafije, a među uhapšenima je bio i Jasmir Halilović.

On je u junu 2012. godine bio uhapšen zbog sumnje da je ubio Sabira Bajramovića (56) ispred njegove kuće u Sokolović Koloniji pucajući mu u grudi i glavu. Halilović je tada bio osumnjičen da je pre ubistva provalio u kuću Bajramovića.

Po izlasku iz policijskog vozila kojim je dovezen pred zgradu Tužilaštva, Halilović je, na iznenađenje prolaznika, glasno zaplakao videvši suprugu. Nakon nekoliko meseci pušten je iz pritvora zbog nedostatka dokaza.