Slušaj vest

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) ušli su u porodičnu kuću u Ljubuškomzbog prijave za promovisanje ustaštva prodajom majica s oznakom HOS-a.

Vlasnica porodičnog brenda "Patria Eterna" tvrdi da su optuženi bez osnova, pa je postupanje službenika ocenila neprimerenim, piše Hercegovina.info.

"Optuženi smo za promovisanje ustaštva"



O događaju se oglasila Frančeska Primorac Čotić, koja stoji iza malog porodičnog preduzeća za izradu i prodaju odeće i suvenira sa katoličkim i hrvatskim motivima. U saopštenju je navela kako su im u kuću bez najave došli pripadnici SIPA.

- Bez prethodne najave, u porodičnu kuću došli su pripadnici SIPA poslati iz Republike Srpske, pri čemu smo prijavljeni i optuženi za navodno promovisanje ustaštva putem naših majica sa znakom HOS-a - stoji u objavi.

"Znak HOS-a je legitiman"



Vlasnica ističe kako znak HOS-a smatra "legitimnim, istorijski utemeljenim i pravno priznatim simbolom hrvatskih branitelja". Naglasila je kako "njihova firma ne promoviše mržnju ili nasilje".

- Patria Eterna ne promoviše mržnju, nasilje niti bilo kakvu ideologiju usmerenu protiv drugih naroda. Mi stojimo iza svoje domovine, svoje istorije i svojih ljudi - navodi se u saopštenju.

"Došli su bez najave i uznemiravali ženu"



Porodica je posebno kritikovala način na koji su službenici postupili, ocenivši ga neprimerenim.

- Dolazak bez najave u privatni, porodični prostor i uznemiravanje jedne žene na takav način smatramo nedostojanstvenim i neprihvatljivim - poručili su.

Izrazili su očekivanje da više neće biti problema, tvrdeći kako za postupanje protiv njih "ne postoji ni pravna ni moralna osnova".