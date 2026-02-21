Slušaj vest

Tri osobe su povređene u tuči do koje je došlo ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj je učestvovalo više muškaraca i žena, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2 sata iza ponoći, a policijski službenici, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, preduzimaju mere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.

Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.