Slušaj vest

Tri osobe su povređene u tuči do koje je došlo ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj je učestvovalo više muškaraca i žena, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2 sata iza ponoći, a policijski službenici, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, preduzimaju mere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.

Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.

Kurir.rs/Nezavisne

Ne propustiteBosna i HercegovinaHOROR U PRIJEDORU! Oteo čoveka, udarao ga stolicom, zaključao i izgladnjivao sedam dana, uzeo mu telefon i BRUTALNO ga tukao!
policija-rs.jpg
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN POD DEJSTVOM DROGE, ALI ONDA JE KRENUO SUNOVRAT: Našli mu kasnije bombu i municiju kod Prijedora!
bombe Prijedor
DruštvoSRBIJA JE ZAJEDNIČKO OGNJIŠTE ZA SVU NAŠU DECU: Ministarka Stamenkovski ugostila mališane srpske nacionalnosti iz Prijedora, Herceg Novog i Grahova
viber_image_2026-01-05_16-38-47-380.jpg
Bosna i Hercegovina"KOLIKO SU MOGLI - DALI SU, ZAHVALNA SAM RODITELJIMA NA TOME!" Inspirativna priča porodice Memetović, SNAŽNI, a VELIKI ljudi: Žive teško, a ne gube nadu! VIDEO
Screenshot 2025-12-24 185113.png