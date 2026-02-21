Policija je intervenisala tokom noći, a jedan muškarac je uhapšen zbog fizičkog napada na drugoj lokaciji u gradu
MAKLJALI SE I ŽENI I MUŠKARCI! Ulična tuča uznemirala komšije u Prijedoru: Policija primila dojavu 2 sata iza ponoći, ali se tu drama nije završila!
Tri osobe su povređene u tuči do koje je došlo ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj je učestvovalo više muškaraca i žena, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.
Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2 sata iza ponoći, a policijski službenici, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, preduzimaju mere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.
Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.
Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.
