U Gračanici se večeras odvijala prava drama tokom pokušaja pljačke jedne radnje.

"Dana 21.2.2026.godine u 17,05 sati, PS Gračanica, čuvar koji je vršio poslove obezbeđenja objekta prijavio je da je u toku krađa u jednom trgovačkom objektu u Gračanici, te da se radi o tri nepoznata počinioca", potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Po prijavi, policijska patrola odmah je upućena na lice mesta. Počinioci su napustili objekat, pri čemu je došlo do upotrebe oružja prema policijskim službenicima. Dvojica počinilaca su prilikom pokušaja bekstva uhapšena i stavljena pod kontrolu – radi se o K.Đ. (1988) iz Tuzle i E.Đ. (1993) iz Olova, nastanjenom u Tuzli.

Treći počinilac je pobegao putničkim motornim vozilom, a policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ga identifikovala i uhapsila.

O događaju je odmah obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a sve radnje se provode prema njegovim uputama i pod njegovim nadzorom. Istražitelji OKP PU Gračanica izvršit će uviđaj na mjestu događaja.