Milorad Dodik podelio je na mreži X snimak na kojem radi čučnjeve u prirodi uz poruku da je nikad u boljoj formi
Lider vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorad Dodik oglasio se danas i novom objavom na društvenoj mreži X uspeo da oduševi svoje pratioce.
Naime, kako se vidi na snimku, Dodik je želeo da pokaže u kakvoj je formi.
- Nikad u boljoj formi - napisao je Dodik, uz snimak na kom se vidi kako radi čučnjeve u prirori na uzvišenju.
