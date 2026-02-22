Slušaj vest

Lider vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorad Dodik oglasio se danas i novom objavom na društvenoj mreži X uspeo da oduševi svoje pratioce. 

Naime, kako se vidi na snimku, Dodik je želeo da pokaže u kakvoj je formi. 

- Nikad u boljoj formi - napisao je Dodik, uz snimak na kom se vidi kako radi čučnjeve u prirori na uzvišenju. 

Kurir.rs

