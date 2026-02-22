Slušaj vest

Na popularnom izletištu Banj brdo u Banjaluci danas je snimljena zmija, a prema izgledu i šari na telu, najverovatnije se radi o poskoku, jednoj od najotrovnijih zmija na ovim prostorima.

Snimak je poslao čitalac koji je zmiju uočio u šumskom delu među kamenjem i suvim lišćem, što je tipično stanište za ovu vrstu.

Kako se može videti na podeljenom snimku, zmija ima cik-cak šaru i zdepasto telo, obeležja koja upućuju na poskoka.

Građanima se savetuje posebna opreznost

Banj brdo je često posjećena lokacija za šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi, posebno vikendom, zbog čega je važno da građani budu dodatno oprezni prilikom kretanja šumskim stazama i područjima sa kamenjem i gustom vegetacijom.

Stručnjaci upozoravaju da zmije u pravilu ne napadaju ljude, ali mogu reagovati ukoliko se osete ugroženo ili ako se na njih slučajno nagazi. U slučaju susreta preporučuje se da se ne prilazi, ne pokušava fotografisanje iz blizine i da se zmiji omogući nesmetano povlačenje.

Građanima koji planiraju boravak na Banj brdu savetuje se nošenje zatvorene obuće, oprez pri hodanju van uređenih staza i posebna pažnja prilikom boravka u prirodi, naročito u toplijim delovima dana kada su zmije aktivnije. Zmije u ovom periodu izlaze iz svojih zimovnika (hibernacije) kako bi se zagrejale na suncu, ali su zbog niske temperature okoline često usporene.